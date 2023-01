Medikamentenengpässe: Entspannung vorerst nicht in Sicht

Zu den kurzfristigen Gründen wie die aktuell hohe Nachfrage kämen nämlich auch längerfristige Gründe wie die Abhängigkeit von Asien bei den Rohstoffen und bei den Generika, die zum Großteil dort gefertigt werden. "Es wird nicht realistisch sein, alles nach Europa zurückzuholen", sagt Wittmann. Denn aktuell sei es für viele Betriebe fast nicht möglich, kostendeckend hier zu produzieren. "Jeder will mehr Pharma-Produktion in Österreich, aber wenn es um die höheren Kosten geht, hört sich die Debatte oft schnell auf", so Wittmann.

Inflationsanpassung gefordert

Um in Österreich und Europa trotz hoher Energiepreise noch wirtschaftlich produzieren zu können, forderte die Pharmig am Montag erneut die Möglichkeit der Inflationsanpassung bei Medikamenten. Diese sind bekanntlich staatlich preisreguliert. Anträge der Pharmahersteller auf Preisanpassung würden von der Sozialversicherung kategorisch abgelehnt, berichtet Pharmig-Generalsekretär Alexander Herzog.

"Wir können die Preise nicht einfach nach unserem Gutdünken anheben. Jedes Mal, wenn wir das müssten, weil die Energiekosten durch die Decke gehen, muss ein komplexer Prozess durchlaufen werden", klagt Herzog. Er fordert einen neuen Preis-Anpassungsmechanismus für etablierte Präparate. Es könne nicht sein, dass der Preis 10 oder 20 Jahre gleich bleibt.