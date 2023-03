Top-Forscher Klimek widmet sich dem Lieferketten-Problem

Erste Themen werden die Abläufe rund um die weitreichenden Verknüpfungen bei Produktions- und Verteilungsprozessen von Mikrochips und Medikamenten sein. Laut Klimek hat sich u. a. gezeigt, dass Engpässe an ganz unerwarteten Stellen auftreten können, wie etwa beim Verpackungsmaterial für Medikamente.

Der Top-Forscher wird sich um den Aufbau und Betrieb des neuen Instituts kümmern, bleibt aber auch weiter in reduziertem Ausmaß an der Medizinischen Universität Wien und am CSH tätig, wie er der APA bestätigte.