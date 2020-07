Tirols AK-Chef will Klarheit von Swarovski

Der schwarze Tiroler Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl hat im Vorfeld des Krisengesprächs am Freitag im Landhaus Klarheit vonseiten des Kristallkonzerns Swarovski gefordert. "Bevor wir nicht wissen, wohin die 1.600 Stellen verlagert werden, machen Sozialplan-Gespräche keinen Sinn", betonte er am Donnerstag in einer Aussendung.

Der Konzern müsse Farbe bekennen, verlangte Zangerl. Die harte Gangart der Konzernführung - wonach 1.800 Stellen am Stammsitz in Wattens bis 2021/22 gekündigt werden sollen - sorge für "tiefe Betroffenheit".

"Diese Kündigungen sind unverzüglich zu stoppen", sagte Zangerl hinsichtlich des Abbaus der ersten 200 Mitarbeiter. Deren Aufgaben würden "künftig von Männedorf in der Schweiz aus erfüllt", meinte er.