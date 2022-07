Tierschutz: Aus für Spaltenböden im Schweinestall fixiert

Anders die Situation bei Pute, die per Gesetz deutlich mehr Platz in einem österreichischen Stall haben muss, als in einem jenseits der Landesgrenze. Das hat zu vergleichsweise hohen Produktionskosten geführt und in der Folge zu höheren Preisen. Ein Vorteil für billige Importware, die so Marktanteile gewonnen hat.

Kritiker monieren, dass die hohen heimischen Standards letztlich lediglich dazu geführt haben, dass das Problem ausgelagert wird - und Tierleid letztlich importiert wird.