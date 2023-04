Tierschützer orten Ende der Kälber-Iglus in der EU

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) kritisiert in einem neuen wissenschaftlichen Gutachten die Einzelhaltung von Kälbern in sogenannten Kälberiglus (auch bekannt als Kälberhütte). Laut dem Bericht wird von der Einzelhaltung in der EU abgeraten.

In Österreich ist die Einzelhaltung von Kälbern, die jünger als acht Wochen sind, erlaubt. Danach müssen die Tiere in Gruppen gehalten werden, es sei denn, es gibt weniger als sechs Kälber am Betrieb.