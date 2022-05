Teuerungswelle: Werden die Konsumenten abgezockt?

Keiner möchte bei einer großen Handelskette ausgelistet werden, meint Baumgartner. Er will zwar nicht ausschließen, dass manche Unternehmen die Gunst der Stunde nutzen und Übergewinne machen, doch ließe sich das nur feststellen, wenn man in die Unternehmen „hineinschauen“ und die Differenz zwischen Kosten und Gewinn feststellen könnte. Doch das lasse freilich kein Unternehmen zu. Laut der deutschen Zeitung Welt am Sonntag hat Coca Cola die Preise weltweit um sieben Prozent erhöht, die Gewinnspanne beträgt mittlerweile 32,5 Prozent. Aber auch Unilever und Pepsico verzeichnen global steigende Margen.

„Wenn manche Unternehmen wegen höherer Kosten ihre Preise erhöhen, so können andere natürlich nachziehen“, sagt Monika Köppl-Turyna, Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria. Und das natürlich auch, wenn sie selbst gar keine Kostensteigerungen hätten. Das sei in einer Marktwirtschaft üblich. Auffallend seien laut Köppl-Turyna sogenannte Übergewinne derzeit bei Mineralölkonzernen. Die Preise von Benzin und Diesel an den Tankstellen seien stärker als der Ölpreis gestiegen, hier hätten sich die Margen vergrößert. Aber auch Stromkonzerne erzielen derzeit bekanntlich Übergewinne.

Außerdem profitiert die Autoindustrie von der Krise. Es gibt mehr potenzielle Käufer als lieferbare Fahrzeuge. Die Preise sind so hoch wie nie. Rabatte gibt es keine mehr. VW verkauft Hunderttausende Autos weniger, aber schreibt mehr Gewinn.