Immer mehr Pleiten: "Sie können sich das Leben nicht mehr leisten"

Keine Reserven

Hauptgrund für die Überschuldung war aber auch im Vorjahr bei einem Drittel der Personen Arbeitslosigkeit bzw. eine Einkommensverschlechterung. „Die Arbeitslosigkeit verursacht bei unseren Klienten große Probleme, wenn man weiß, dass die Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld nur 55 Prozent beträgt“, sagt Mitterlehner. So ist es auch kein Wunder, dass arbeitslose Personen in der Schuldnerberatung fünf Mal so häufig vertreten sind wie in der Gesamtbevölkerung.