Privatkonkurse: Über-60-Jährige haben die meisten Schulden

Laut einer Berechnung der Schuldnerberatung verdreifacht sich eine nicht bediente Schuld in Höhe von 60.000 Euro innerhalb von acht Jahren durch Zinsen, sowie Bankspesen und Gebühren auf 180.000 Euro. Besonders hoch fallen die Schulden bei ehemaligen Selbstständigen aus, die aufgrund von Haftungen und Bürgschaften in finanzielle Nöte taumeln.

Im Schnitt hat ein Ex-Unternehmer 264.000 Euro Verbindlichkeiten. Das heißt: Ein früherer Selbstständiger hat vier Mal so hohe Schulden wie eine Privatperson, in Kärnten haben Ex-Unternehmer fast fünf Mal und in Vorarlberg sieben Mal so hohe Schulden. „Das liegt auch daran, dass es im Westen Österreichs zuletzt Privatkonkurse von ehemaligen Selbstständigen gab, die jeweils mehrere Millionen Euro an Schulden vorzuweisen hatten“, erklärt Victoria Schuchlenz vom KSV1870 in Feldkirch. Ähnliches dürfte für Kärnten und die Steiermark gelten. In der grünen Markt haben Private mit 213.000 Euro die höchsten Schulden im Österreich-Schnitt.