Tesla-Fabrik bei Berlin geht in Betrieb

Der US-Elektroautopionier Tesla nimmt mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden die Produktion in seinem ersten europäischen Werk in Grünheide bei Berlin auf. "Tesla wird in den kommenden Monaten Tausende weitere Mitarbeiter einstellen", erklärte das Unternehmen am Dienstag zur Eröffnung der Fabrik. Bei Vollauslastung würden bis zu 12.000 Beschäftigte dort tätig sein. Kunden sollten am Dienstag die ersten 30 Autos des Model Y in Empfang nehmen.

Hochrangiger Besuch

Firmengründer Elon Musk erwartet hochrangigen Besuch und Hunderte Gäste zur Eröffnungsfeier. Angekündigt sind der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Die fünfte große Tesla-Fabrik weltweit wurde in Rekordzeit von nur zwei Jahren errichtet, indem das Unternehmen auf eigenes Risiko baute, ohne dass alle Genehmigungen vorlagen. Diese wurden trotz der Proteste von Bürgern und Umweltverbänden, die schädliche Folgen für die Wasserversorgung, Tier- und Pflanzenwelt befürchten, Anfang März endgültig erteilt.