Johnny Depp vs. Amber Heard: Elon Musk und Franco im Zeugenstand

Der Gerichtsstreit zwischen Johnny Depp und Amber Heard geht in die nächste Runde. Im Verleumdungsprozess zwischen dem Ex-Paar, der nächsten Monat in Virginia beginnen soll, werden eine Reihe bekannter Gesichter als Zeugen aussagen, so Medienberichte.

Elon Musk und James Franko als Zeugen

Darunter sollen Schauspieler James Franco, Tesla-Chef Elon Musk in den Zeugenstand. Depp erhebt Anschuldigungen, von seiner Ex-Frau mit beiden Männern betrogen worden sein, berichtet TMZ.

Depps Anwälte sollen Franco laut Page Six vorgeladen haben, weil ein Überwachungsvideo vom Mai 2016 den Schauspieler mit Heard vor einem Aufzug zeigt. Franco soll dem Promiportal zufolge angeblich vor Gericht schildern, wie eng sein Verhältnis zu Heard tatsächlich war. Depps Anwälte wollen den 43-Jährigen zudem dazu befragen, ob er angebliche Verletzungen bei Heard gesehen habe.

Elon Musk war nach Johnny Depps Scheidung von Amber Heard vor√ľbergehend mit dieser zusammen. Laut Page Six behauptet der Unternehmer, dass er und Amber erst einen Monat nach der Scheidung angefangen haben, miteinander auszugehen. "Ich glaube nicht, dass ich w√§hrend ihrer Ehe jemals in ihrer N√§he war", soll Musk zu Depps Aff√§ren-Anschuldigungen gesagt haben. Heards Sicherheitsleute behaupten, dass ihre angeblich durch Depp verursachten Gesichts-Verletzungen aus der Zeit stammten, als sie mit Musk verkehrte. Es k√∂nnte also durchaus brisant werden.