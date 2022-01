Tesla 2021 mit Rekordgewinn von 5,5 Milliarden Dollar

Trotz der globalen Chipkrise und Problemen in den Lieferketten hat der US-Elektroautobauer Tesla 2021 so viel verdient wie noch nie zuvor in einem GeschÀftsjahr. Unter dem Strich verbuchte der Konzern nach eigenen Angaben vom Mittwoch einen Gewinn von 5,5 Milliarden Dollar (4,9 Mrd: Euro) und damit 665 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Erlöse kletterten um 71 Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar, wie Tesla nach US-Börsenschluss in Austin mitteilte.

Im GeschĂ€ftsbericht bezeichnete das Unternehmen von Tech-MilliardĂ€r Elon Musk 2021 als "Jahr des Durchbruchs fĂŒr Tesla". Es gebe nun keine Zweifel mehr an der ProfitabilitĂ€t von Elektroautos. Tesla hatte lange Zeit rote Zahlen geschrieben und erst 2020 seinen ersten Jahresgewinn seit der GrĂŒndung 2003 verbucht. Inzwischen verdient der Konzern gut: Im vergangenen Quartal stieg der Überschuss im Jahresvergleich um 760 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar.

KursabschlÀge

Den Umsatz erhöhte Tesla in den drei Monaten bis Ende Dezember gegenĂŒber dem Vorjahr um 65 Prozent auf 17,7 Milliarden Dollar. Damit ĂŒbertraf das Unternehmen die Erwartungen klar. Dennoch reagierte die Aktie nachbörslich zunĂ€chst mit deutlichen KursabschlĂ€gen. Tesla warnte im Quartalsbericht, dass die weltweiten Lieferkettenprobleme anhielten. Dies dĂŒrfe die Produktion belasten und es dem Unternehmen erschweren, in seinen Werken die volle KapazitĂ€t zu erreichen.