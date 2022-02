Mit Schauspielerin unterwegs: Die neue Freundin von Elon Musk?

Wer ist Natasha Bassett?

Natasha Bassett ist als Schauspielerin, Drehbuch-Autorin und Regisseurin tätig. Wie auch ihre Vorgängerin Grimes verfolgte sie ihre bisherige Karriere weitgehend unter dem Medienradar. Sie wurde in Sydney, Australien, geboren. Bereits in der High School machte sie erste Schauspielerfahrungen. Im Alter von vierzehn Jahren sprach Bassett erstmals vor und bekam gleich die Hauptrolle in der Produktion von "Romeo und Julia" des Australian Theatre for Young People. Bassett studierte am National Institute of Dramatic Art. Dies führte dazu, dass Natasha unter der künstlerischen Leitung von Cate Blanchett in der Bühnenproduktion von "Bookends" der Sydney Theatre Company auftrat.

Mit 19 Jahren zog sie nach New York, um an ihrer Schauspielkarriere zu arbeiten. Inzwischen konnte Bassett auch in Hollywood erste Erfolge feiern. Im Biopic "Britney Ever After" war sie in der Rolle von Pop-Superstar Britney Spears zu sehen. 2014 veröffentlichte sie ihren Kurzfilm "Kite", bei dem sie für das Drehbuch und als Regisseurin verantwortlich zeichnete und der beim Rhode Island International Film Festival ausgestrahlt wurde. Aktuell steht Elon Musks vermeintliche neue Freundin für die Filmbiografie "Elvis" vor der Kamera.