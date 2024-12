Milde Temperaturen und günstigerer Strom drücken EVN-Gewinn

Erneuerbare Energien hat die EVN auch stark ausgebaut. In St. Pölten wurde etwa mit dem Bau einer neuen Kraft-Wärme-Kopplung für Biomasse begonnen, die künftig 30.000 Haushalte mit Wärme und 15.000 Haushalte mit Strom versorgen soll. Die Investitionen des Konzerns stiegen auf ein Allzeithoch von 753 Millionen Euro . In den nächsten Jahren ist eine weitere Steigerung geplant.

Die EVN, die außer in Österreich auch in Nordmazedonien und Bulgarien als Energieversorger aktiv ist, hat im vergangenen Geschäftsjahr um 11,3 Prozent mehr Strom produziert (2024: 3.318 Gigawattstunden), musste diesen aber zu günstigeren Preisen als im Jahr zuvor verkaufen. Aufgrund der Witterung stieg die Stromproduktion aus Wasser- und Windkraft stark an. Insgesamt wurde um 22 Prozent mehr Ökostrom erzeugt. Der Erneuerbaren-Anteil an der Stromproduktion stieg auf 84,4 Prozent (2023: 77 Prozent). Der Wärmeabsatz ging aufgrund des milden Wetters zurück.

Die EVN fördert auch die Errichtung von PV-Anlagen durch Eigenheimbesitzer und Gründung von Energiegemeinschaften in Niederösterreich. Der Eigenverbrauch der neuen Stromproduzenten verringert allerdings auch den Stromabsatz des Konzerns ein wenig. 120.000 PV-Anlagen gibt es laut Szyszkowitz derzeit in Niederösterreich, 40.000 davon kamen alleine im vergangenen Geschäftsjahr dazu.

Verkauf von WTE Wassertechnik

Im Bereich der Wasserversorgung arbeitet die EVN immer noch an einem Großprojekt im Waldviertel. Dort soll eine 60 Kilometer lange Wasserleitung von Krems nach Zwettl entstehen. Im Sommer 2024 wurde der dritte und letzte Bauabschnitt begonnen. 2025/26 soll die Transportleitung den Betrieb aufnehmen. Die deutsche EVN-Tochter WTE Wassertechnik, die Projekte in aller Welt vorantreibt, u.a. eine Kläranlage in Kuwait, wird 2025 an die Strabag verkauft. Das wurde erst vor wenigen Tagen bekanntgegeben.

Aktienkurs gefallen

Ihren Anlegern macht die EVN einen Dividendenvorschlag von 0,90 Euro pro Aktie (2023/24 waren es 1,14 Euro). Die EVN verfüge über eine solide und stabile Kapitalstruktur, die eine gute Grundlage für weitere Investitionen in die Energiewende bilde, heißt es vom Energieversorger. An der Börse kommen die aktuellen Zahlen nicht so gut an. Am Dienstag gegen 11.30 Uhr fiel der Aktienkurs um 6,0 Prozent auf 21,90 Euro.