Frequentis-Chef: "Niemand glaubt, dass man den Flugverkehr einstellen kann"

Inwiefern?

Wir haben bei unseren Akquisitionen im Vorjahr den Schwerpunkt auf Green Aviation gesetzt. Das eine Unternehmen hat eine Softwarelösung namens Arrival Management. Dabei werden die AnflĂŒge so optimiert, dass das Kreisen vermindert wird. Das verhilft hier zu CO 2 -Einsparungen von 25 Prozent. Das andere namens Atrix bietet Optimierungen auf dem Rollfeld. So konnten in nur einem Jahr beim Airbus A320 am Flughafen Frankfurt 30 Millionen Dollar an Einsparungen bei Sprit erzielt werden.

Der Flugverkehr ist angesichts der Pandemie ziemlich eingebrochen. Wie sehr hat sich das auf das GeschÀft von Frequentis ausgewirkt?

Es sind nicht die Airports, sondern die Flugsicherungen unsere Kunden. Dort gibt es regulatorische Vorschriften; egal, ob 100 oder 1.000 Flieger in der Luft sind, die Infrastruktur muss dafĂŒr vorhanden sein. Und große LĂ€nder wie USA beginnen die Zeit zu nutzen, um ihre Infrastruktur zu erneuern. Und vielleicht ist das Wachstum in dem Bereich schwĂ€cher, aber es ist nicht das eingetreten, was nach 9/11 im Jahr 2001 passiert ist, nĂ€mlich dass die Budgets auf Null gesenkt wurden. Und wir reden nur von einem unserer fĂŒnf Segmente. Nervös wĂ€re ich, wenn wir nur in Österreich tĂ€tig wĂ€ren. Aber nachdem wir 98 Prozent Exportquote haben und diese auf 150 LĂ€ndern verteilt, haben wir auch da eine gute Balance. In Asien werden wie verrĂŒckt Airports gebaut, abseits von China etwa in Indien, Vietnam, Indonesien oder Thailand.

Frequentis ist auch in der militÀrischen Flugsicherung tÀtig. Die Konflikte nehmen zu. Sind sie ein Krisengewinner?

Nein, die UmsÀtze sind ziemlich stabil geblieben. Wir sind nur durch den Zukauf von ATC Solutions in dem Bereich gewachsen.

Wie lief das GeschÀftsjahr 2021?

GrundsĂ€tzlich global von Corona geprĂ€gt. Zahlen veröffentlichen wir erst am 5. April, aber wir haben ein gutes GefĂŒhl. Das liegt an guten AuftragseingĂ€ngen und Einsparungen auf der Kostenseite infolge weniger Reisen und vielen Absagen von Messen. Die Kunden sind zuversichtlich, aber mit Entscheidungen langsam, weil sie auch im Lockdown waren. Das war teilweise sehr mĂŒhsam. Es war ein anstrengendes Jahr fĂŒr uns alle.

Wie ging es den Mitarbeitern?

Die Mitarbeiter waren sehr flexibel und haben hohe BĂŒrden auf sich genommen, um in ein Land zu reisen und dort ein Projekt abzuwickeln. Teilweise waren sie 14 Tage unterwegs. Und die Kunden haben viel virtuelles akzeptiert. Es war 2019 noch undenkbar, dass ein Kunde ein Projekt im sicherheitstechnischen Bereich virtuell abnehmen könnte. Das hat sich massiv geĂ€ndert. Das wird sich auch so etablieren, dass man fĂŒr ein zweistĂŒndiges Meeting nicht mehr nach Sao Paulo reisen muss. Das gilt auch fĂŒr Projektabnahmen.

Wie hat sich das alles auf die Effizienz der Mitarbeiter ausgewirkt?

Ich verfolge eher einen Vertrauensgrundsatz, jeder arbeitet bestmöglich fĂŒr ihre Firma. Wir geben den Leuten die FlexibilitĂ€t, wann sie arbeiten, die Performance ist vergleichbar mit jener der Vergangenheit. Ausgenommen bei Reisen, weil die Mitarbeiter so lange unterwegs sind. Die sozialen Kontakte wurden im Herbst mit einem Sonderbudget gestĂŒtzt, damit die Teams wieder gemeinsam etwas machen können.