Frequentis-Chef: "Legen jetzt mehr Geld bei großen Banken an"

Vorstandswechsel war "geplant"

Finanzchefin und Frequentis-Miteigentümerin Sylvia Bardach wird Mitte April die Vorstandsagenden an ihren Nachfolger Peter Skerlan übergeben und sich in der Hauptversammlung am 20. Mai 2021 der Wahl in den Aufsichtsrat stellen. Der Abgang habe nichts mit der Commerzialbank zu tun, sondern sei schon vor einem Jahr geplant gewesen, so Haslacher. Bardach hätte sich als Finanzchefin in der Causa nichts zu Schulden kommen lassen, habe auch keinerlei private Beziehung zur Pleitebank gehabt. Als 70-Prozent-Eigentümerin hätte sie selbst einen hohen Schaden erlitten. "Sie ärgert sich am meisten".