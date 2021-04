Sylvia Bardach verlässt Mitte April Frequentis-Vorstand

Die Finanzvorständin des Wiener Technologieunternehmens Frequentis, Sylvia Bardach, verlässt Mitte April den Vorstand und visiert einen Sitz im Aufsichtsrat an. Frequentis ist Spezialist für Flugkommunikation. Bardach werde sich in der Hauptversammlung am 20. Mai der Wahl in den Aufsichtsrat stellen, teilte Frequentis am Donnerstagabend in einer Aussendung mit. Der bisherige Frequentis-Manager Peter Skerlan wird laut Aufsichtsratsbeschluss neuer Finanzvorstand.

"Sylvia Bardach hat in den vergangenen Jahrzehnten ganz wesentlich zum internationalen Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg der Frequentis-Gruppe beigetragen", so Aufsichtsratsvorsitzender Hannes Bardach. Das Ehepaar Bardach hat Frequentis seit ihrem Management-Buy-out Mitte der 1980er-Jahre von einer mittelständischen Firma zu einem Weltmarktführer aufgebaut. Unter der Führung von Sylvia Bardach erfolgte im Jahr 2007 die Umwandlung der Frequentis GmbH in eine Aktiengesellschaft und 2019 der Börsengang.