Teamviewer legte weiter zu und erhöhte Wachstumsprognose leicht

Der deutsche Softwareanbieter Teamviewer sieht sich nach dem dritten Quartal in seinen Wachstumszielen bekräftigt und erhöhte den Jahresausblick noch etwas. Zwar wuchs das Unternehmen bei den in Rechnung gestellten Umsätzen deutlich langsamer als im ersten Halbjahr, als der Home-Office-Boom in der ersten Corona-Welle die Geschäfte mit Software zur Fernwartung und Videokonferenzen in die Höhe trieb.

Teamviewer verzeichnete bei den sogenannten Billings in den Monaten Juli bis September aber immer noch ein Plus von 29 Prozent auf 106,4 Mio. Euro. Ohne den dämpfenden Einfluss des stärkeren Euro wäre es ein Anstieg von 34 Prozent gewesen.

"Das dritte Quartal halten wir für ein außerordentlich gutes Quartal, es hat deutlich gezeigt, wie stark wir unter einigermaßen normalen Bedingungen mit mehr als 30 Prozent wachsen", sagte Teamviewer-Chef Oliver Steil am Dienstag im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Und das trägt sich auch ins vierte Quartal fort."

Der Vorstandschef geht nun im Gesamtjahr von 450 bis 455 Mio. Euro bei den Billings aus, bisher waren nur rund 450 Millionen angepeilt. "Die Prognose heben wir nicht wegen neuer Corona-Beschränkungen, sondern weil die strukturellen Grundlagen unseres Geschäfts stimmen", sagte Steil.

Die Aktie des MDax-Konzerns legte nach dem deutlichen Kursrutsch vom Wochenbeginn am Dienstag nach Handelsbeginn nun um 1,3 Prozent auf 35,90 Euro zu. Das langsamere Wachstum im dritten Quartal sei mit der Normalisierung in der Coronakrise erwartet worden, schrieb JPMorgan-Analystin Stacy Pollard. Alles in allem hätten die Zahlen die Markterwartungen geschlagen, deuteten aber eine weitere Verlangsamung für das vierte Quartal an.

Teamviewer galt früh als Profiteur der Coronakrise. Doch mit dem gedämpfteren Wachstum im Sommer war die Euphorie an der Börse schon etwas abgeklungen, das im Juli erreichte Rekordhoch von fast 55 Euro bröckelte merklich ab. Dazu trug auch bei, dass der ehemalige Eigentümer, der Finanzinvestor Permira, nach dem Börsengang im September 2019 nach und nach weitere große Aktienpakete verkauft und damit den guten Lauf der Papiere nutzt. Derzeit hält Permira noch rund 28 Prozent der Aktien. Insgesamt ist Teamviewer an der Börse aktuell rund 7,2 Mrd. Euro wert.