Tchibo plant eigene Mini-Shops in Hypermärkten

Nachdem an den Rohstoffmärkten die Kaffeepreise heuer bereits um 50 Prozent angezogen haben, schließt der neue Tchibo-Österreich-Chef Erik Hofstädter eine Preisanpassung in den nächsten Monaten nicht mehr aus. „Wir beobachten die Kaffeepreisentwicklung sehr genau“, sagte Hofstädter bei einem Hintergrundgespräch am Mittwoch. Dass der Kaffeepreis jetzt angezogen habe, komme jedoch nicht überraschend, sei er doch über Jahre zu niedrig gewesen. Tatsächlich ist etwa die Sorte „Arabica“ am Weltmarkt noch immer deutlich billiger als vor zehn Jahren.

Die Gründe für den aktuellen Preisschub sind extreme Wetter im wichtigen Anbaugebiet Brasilien, politische Unruhen in Kolumbien sowie Lieferengpässe und Container-Knappheit als Folge der Corona-Krise. Bis die Rohkaffeepreise bei den Konsumenten ankommen, vergehen oft drei bis sechs Monate. In Deutschland hob Tchibo die Kaffeepreise bereits im Sommer zwischen 50 Cent und 1 Euro je Kilo an.