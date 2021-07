Mehr Kasse mit der vollen Tasse

In Deutschland hat Tchibo Mitte Juni die Kaffeepreise zwischen einem und zwei Euro pro Kilo angehoben. Österreich ist bislang von Preiserhöhungen verschont geblieben. Der KURIER hat wegen möglicher Preiserhöhungen bei den Kaffeehändlern nachgefragt. Jacobs wollte angesichts der deutlich höheren Kosten eine Anhebung nicht ausschließen.

„Die Kaffeepreise werden steigen“, lautet die kurze und deutliche Botschaft von Jan Lühmann. Vor allem für qualitativ bessere Sorten. Der selbstständige Kaffee-Experte mit Firmensitz in Amsterdam war jahrelang Chefeinkäufer eines großen Kaffeehändlers. Die Preisanhebungen werden im Lebensmitteleinzelhandel am deutlichsten ausfallen. In der Gastronomie spielen auch andere Faktoren wie Lohnkosten und Lokalmieten eine Rolle. Daher wird die Anhebung dort moderater ausfallen.

Vor allem für den teureren Arabica-Kaffee werden die Konsumenten unabhängig von lokalen Wetterereignissen auch in Zukunft tiefer in die Tasche greifen müssen. Arabica ist Hochlandkaffee und wird vor allem in Regionen über 1.000 Meter Seehöhe angebaut.