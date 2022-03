Tankstellenpächter und Taxler schlagen wegen hohen Spritpreisen Alarm

Die Taxibranche und die Tankstellenbetreiber schlagen Alarm. Als erstes haben sich heute die Taxler gemeldet: Zu all den Problemen durch die Coronapandemie mit Homeoffice, geschlossener Nachtgastronomie und fehlenden Touristen sowie die Konkurrenz durch Uber würden nun auch die Spritpreise und die Lieferprobleme der Kfz-Wirtschaft voll durchschlagen. "Die Branche steht am Abgrund", so Taxler-Obmann Erwin Leitner. Betroffen seien 10.000 Firmen mit mehr als 20.000 Fahrzeugen.