Swarovski zieht sich vollständig aus Russland zurück

Der Tiroler Kristallkonzern Swarovski mit Stammsitz in Wattens hat seinen vollständigen Rückzug aus Russland angekündigt. Nach Kriegsbeginn in der Ukraine hatte das Unternehmen seine zwölf Shops und das Online-Geschäft dort geschlossen, war aber zunächst im Land geblieben. Nun sei man "zum Schluss gekommen, dass wir auch unsere ruhenden Aktivitäten nicht aufrecht erhalten können", sagte CEO Alexis Nasard in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin "trend".

Zeitraum für den Rückzug nannte Nasard keinen. Nur so viel: Man werde ihn "orchestriert und im Einklang mit allen anwendbaren Gesetzen durchführen, Wirtschaftssanktionen und andere Handelsrestriktionen inklusive", kündigte der Swarovski-Chef in der am Freitag erscheinenden Ausgabe des Magazins an. Auch bisher habe der Konzern sichergestellt, dass "wir im Einklang mit allen relevanten Sanktionen und Handelsrestriktionen agieren".