Aufregung in Wattens: Müssen 70 Swarovski-Mitarbeiter gehen?

Der Konzern betonte am Dienstag vielmehr gegenüber der APA, dass im Rahmen der Umstrukturierung des Unternehmens in den kommenden Jahren in Wattens neue Arbeitsplätze geschaffen würden. Darüber hinaus seien allein im Jahr 2022 mehr als 400 Personen eingestellt worden. "Auf der anderen Seite werden einige Stellenprofile weniger benötigt und daher abgebaut", hieß es. Die Zahl der Mitarbeiter würde sich in einzelnen Bereichen immer wieder "nach oben oder unten verschieben", wie es in jeder Organisation, "die per Definition ein lebendiger Organismus ist", der Fall sei.

Die Verantwortlichen unterstrichen, dass sich Swarovski in einem "umfassenden Transformationsprozess" befinde. "Das Unternehmen muss nachhaltig erfolgreich und wettbewerbsfähig werden, und dazu müssen wir unsere Strukturen anpassen", hieß es in der Stellungnahme. Die Umstrukturierung basiere auf den Grundsätzen der LUXignite-Strategie, die CEO Alexis Nasard im Dezember vorgestellt hatte. Diese würde bereits "erste positive Ergebnisse" zeigen.