SVS-Obmann Lehner: „Bekennen uns zu Selbstbehalten“

Pünktlich zum Jahreswechsel ging die neue Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) an den Start. 1,2 Millionen Bauern (vormals SVB) und Gewerbetreibende (SVA) sind seither unter einem Dach vereint. In der umgebauten SVA-Zentrale in Wien-Margareten werden die letzten „SVS“-Schilder angebracht, im neuen Kundenfoyer warten bereits dutzende Versicherte auf ihre Berater. Neuer SVS-Obmann ist Peter Lehner. Der 50-jährige Oberösterreicher hat viele Aufgaben aus Wien hinaus verlagert, verspricht besseren Kundenservice und verteidigt die Selbstbehalte.

KURIER: Der Bergbauer in Osttirol und die Fußpflegerin in Wien haben jetzt dieselbe Krankenkasse. Was verbindet sie?

Peter Lehner: Die Selbstständigkeit. Sie haben die gleichen Interessen und wissen die Gesundheit zu schätzen. Bei der Fusion war mir wichtig, dass die Aufgaben über ganz Österreich verteilt werden. Es sitzt nicht der Wasserkopf in Wien, sondern jedes Bundesland erhielt eine andere Aufgabe. Die Beitragsverrechnung für die Bäuerlichen sitzt in Oberösterreich, die Unfallversicherung in der Steiermark, die Telefonie wurde in Salzburg zentralisiert. Nur die Verwaltungsleistungen blieben in Wien.

Die Fusion ist abgeschlossen. Was ändert sich konkret für die Versicherten?

Wir haben versucht, im Kundenservice besser zu werden. Aus den Sachbearbeitern werden Kundenberater und auch die digitalen Services via SVS-App werden ausgeweitet. Wir haben nicht nur in Wien eine Kundenzone, sondern in allen Landeshauptstädten. Und wir führen Beratungstage in 190 Gemeinden durch. Die Versicherten haben auch weiterhin persönliche Ansprechpartner.