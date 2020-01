Selbstbehalte sinken bis auf null: Anreiz für gesunde Unternehmer

Der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck geht aber noch einen Schritt weiter und senkt den Selbstbehalt für die gesunden Unternehmer von 10 Prozent gleich auf null. Die Kammer refundiert ihren Mitgliedern die Kosten. Die Neuerung soll außerdem rückwirkend per Jahresbeginn gelten. Kostenpunkt: eine Million Euro.

In Wien nehmen bisher rund 8.000 der 135.000 Kammermitglieder an dem Programm „Selbstständig gesund“ teil. Seine Pläne hatte Ruck zuvor bereits in einem Interview mit dem KURIER angekündigt. Ein nahe liegender Hintergrund der Aktion dürfte sein: Im März finden die Wirtschaftskammer-Wahlen statt. 2015 hatte der ÖVP-Wirtschaftsbund eine Zwei-Drittel-Mehrheit erreicht.