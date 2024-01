Mega-Ansturm: Worauf sich Supermärkte am Feiertag einstellen

Menschenmassen, die vor dem Billa am Bahnhof Praterstern ungeduldig darauf warten, von einem Security-Mitarbeiter hineingelassen zu werden. Diese Szene spielte sich zuletzt am Stefanitag vor dem Supermarkt im zweiten Bezirk ab. Videos davon auf TikTok und Co. zeigen die chaotischen und hektischen Zustände.

Immer wieder gibt es auf Supermärkte, die an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben, einen regelrechten Ansturm. Der Billa am Praterstern ist einer davon. Denn: Verkaufsstellen an Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen unterliegen einer Sonderregelung.

Hier ist der Verkauf von Lebensmitteln, Reisebedarf, Reiselektüre, Blumen und Toilettenartikel auch an Sonn- und Feiertagen erlaubt. Die maximale Verkaufsfläche beträgt jedoch 80 m².

