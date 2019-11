Link zum Original-KURIER-Artikel

In Wien dürfen Geschäfte am Sonntag

normalerweise nicht geöffnet haben.

Es gibt aber auch Ausnahmen.

Welche Geschäfte am Sonntag öffnen dürfen,

wird hier erklärt.

Souvenirs und Süßigkeiten

Geschäfte, die Souvenirs und Süßigkeiten verkaufen,

dürfen an Sonn- und Feiertagen öffnen.

Ein Souvenir ist ein Gegenstand,

den man als Erinnerung von einer Reise mitbringt.

Blumen

Blumenverkäufer, die draußen arbeiten, dürfen an

Sonn- und Feiertagen von 9 bis 19 Uhr öffnen.

Normale Blumengeschäfte dürfen an 6 Sonn- oder Feiertagen

im Jahr bis 17 Uhr öffnen.

Bahnhöfe und Tankstellen

Bahnhöfe und Tankstellen dürfen immer offen haben.

Jedoch dürfen nur bestimmte Waren verkauft werden,

wie Lebensmittel und Dinge, die man beim Reisen braucht.

Bäckereien

Bäckereien dürfen am Sonntag offen haben, wenn zu

dieser Zeit auch gebacken wird.

Supermärkte

Viele von den kleinen Supermärkten dürfen eigentlich

am Sonntag nicht öffnen.

Die Besitzer können ihre Verkaufs-Genehmigung verlieren,

wenn sie trotzdem geöffnet haben.