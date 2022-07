Submetering-Kartell: Techem packt aus

In dem gleichen Fall war bereits der Messger√§te-Dienstleister ista vom Kartellgericht zu einer Geldstrafe von 2,2 Mio. Euro verdonnert worden. Auch ista hatte einen Kronzeugenantrag gestellt, was die Strafe verringert hatte. Die BWB k√ľndigte zudem einen baldigen Antrag gegen ein weiteres Unternehmen an, ohne Details zu nennen.

Die BWB hatte im Juli 2019 bei mehreren Submetering-Unternehmen Hausdurchsuchungen durchgef√ľhrt, nachdem es den Verdacht auf Absprachen und einen Informationsaustausch √ľber "Marktparameter" gab. Unter Submetering versteht man die Erfassung und Abrechnung von Heiz-, Warmwasser- und Kaltwasserkosten in Wohn- und B√ľrogeb√§uden.