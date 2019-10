Studie: Wie Regionalflughäfen überleben können

Cargo-Hub Linz

Im Vergleich zu Großflughäfen würden kleinere mit Spezialisierung und mehr Flexibilität punkten. Dadurch könnten sie die großen Hubs entlasten und Verkehrsinfarkten vorbeugen. Als Beispiel nennt die Studie das Thema Luftfracht. Hier konnte der Flughafen Linz in den vergangenen Jahren aufholen. Während die Passagierzahlen wegen der schnelleren Zugverbindungen zurückgingen, stieg das Güteraufkommen, weil sich Linz als Cargo-Hub einen Namen machte. Dafür sorgte auch der starke Fokus auf Tiertransporte.

Vorbild Salzburg

Als positive Beispiele für wirtschaftlich erfolgreiche Airports nennt die Studie die Flughäfen Salzburg, Memmingen, St. Gallen / Altenrhein und den Airport Ljubljana, an dem sich der deutsche Flughafenbetreiber Fraport beteiligte. Um den wachsenden Passagierzahlen gerecht zu werden, wird in Ljubljana 2021 ein neues Terminal eröffnet. Allein in Salzburg konnte der Umsatz seit 2008 von 44 auf 70 Mio. Euro gesteigert werden. Die höchste Umsatzrendite und Gewinnausschüttungen gab es zuletzt in Graz und Innsbruck.