Innsbrucker Stadtchef will Flughafen nicht zusperren

Drei Anträge und eine Anfrage eines Innsbrucker Grünen-Gemeinderats zur Zukunft des Innsbrucker Flughafens haben über die das Wochenende die politischen Gemüter in Tirol erhitzt.

Von den Grünen, die mit Georg Willi den Bürgermeister stellen, wird gefordert, eine Studie möge verschiedene Szenarien ausloten, wie es mit dem Airport weitergehen könnte.

Neben Erhalt und Ausbau des Status quo wird dabei auch „die Schließung des Innsbrucker Flughafens“ als Option genannt. Insbesondere von ÖVP in Land und Stadt sowie der Wirtschaftskammer kam ein Aufschrei.

Wollen die Grünen also den Flughafen zusperren? „Nein. Wir wollen ihn dahin führen, wo er Platz in der Verkehrsinfrastruktur hat“, versicherte Georg Willi am Montag am Rande einer Pressekonferenz. Er sei aber überzeugt, dass der Flugverkehr „tendenziell weniger und bald seinen Peak erreichen wird“, da er einer der großen Klimasünder sei.