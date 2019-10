Flughafen-Chef meint: Grün-Wähler fliegen am meisten

Ofner stellt in den Raum, dass den Forderungen der Grünen eine gewisse Doppelmoral anhaftet. Immerhin belege eine Umfrage (in Deutschland), dass "die Wähler der Grünen am häufigsten" fliegen. Der Flughafen-Chef bezieht sich wohl auf eine Umfrage vom Juni 2019 von der "Forschungsgruppe Wahlen". Demnach sind 46 Prozent der Grünen "in den letzten 12 Monaten" geflogen. Am wenigsten sehen demnach AfD-Wähler von der Welt: Sie liegen in dieser Umfrage mit 26 Prozent weit abgeschlagen auf dem umweltfreundlichen, letzten Platz.

Ofner verwehrt sich jedenfalls gegen grüne Moralpredigten: "Wir retten das Klima nicht mit symbolischen Strafaktionen gegen den Flugverkehr."