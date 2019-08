Eine Milliarde für Aviation City: Politik ist skeptisch

So soll ein "Flughafen der Zukunft" entstehen

Als erster Schritt des Modernisierungsprozesses wird der Flughafen ab sofort unter der Marke „The new Airport Klagenfurt“ auftreten. "Damit nimmt der Name des Flughafens nach internationalem Vorbild direkten Bezug auf seinen Standort und schafft Orientierung", sagt Eisner. Die neue Marke dient als Dachmarke für die neue Aviation City, die in den kommenden Jahren entstehen und das Flughafenareal zu einem dynamischen Wirtschaftszentrum verwandeln soll. In der finalen Ausbaustufe werden rund 375.600 Quadratmeter von der rund 580.300 Quadratmeter großen Fläche bebaut und kommerziell nutzbar sein. Mittelfristig werden rund 5.400 neue Arbeitsplätze in der neuen Aviation City Klagenfurt entstehen.

„Die perfekte Verkehrsanbindung des Airport Klagenfurt ist die optimale Voraussetzung, um ein prosperierendes Aviatik-Zentrum zu entwickeln, das auf die Bedürfnisse der Zukunft ausgerichtet ist. Die Aviation City Klagenfurt bringt als Gesamtkonzept massive Vorteile für alle integrierten Teilbereiche, die Stadt und das Land“, betont Eisner.