Studie: Wie zufrieden sind Österreicher mit Job und Gehalt wirklich?

Marketagent hat in Kooperation mit einer Online-Verkaufsplattform eine Studie über die Herausforderungen am heimischen Arbeitsmarkt durchgeführt.

Teilzeitbeschäftigung und Homeoffice

Die Ergebnisse machen deutlich, dass Teilzeitbeschäftigung mehrheitlich weiblich ist. Ganze 78 % macht der Anteil der Frauen an der Gruppe der Teilzeit Beschäftigten in der vorliegenden Umfrage aus. Wenig überraschend, wenn man die Motivatoren für die Stundenreduktion in der Erwerbsarbeit mit ins Bild holt. Der Hauptgrund liegt in familiären Verpflichtungen: 33 % geben an, dass sie aufgrund von Kinderbetreuung, Care Arbeit und Co. nicht mehr arbeiten können (Frauen: 37 %, Männer: 18 %). Rund ein Viertel möchte mehr Zeit für Familie und Freunde haben (24 %).

„Die Ergebnisse zeigen, dass Teilzeit nach wie vor stark von Frauen geprägt ist, vor allem aufgrund familiärer Verpflichtungen. Um eine echte Wahlfreiheit zwischen Vollzeit- und Teilzeitarbeit zu ermöglichen, braucht es umfassende Unterstützungsangebote für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie,“ erläutert Andrea Berger, Research & Communications bei Marketagent. „Mehr Flexibilität und gezielte Maßnahmen können helfen, die Arbeitszeiten besser an individuelle Lebensumstände anzupassen.“