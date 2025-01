12,5 Prozent Frauen in österreichischen Vorständen: Fortschritt oder Stillstand?

Warum Frauen weiterhin so in der Unterzahl sind und nur eine einzige mit der Funktion des CEO betraut ist, analysiert EY-Partnerin Helen Pelzmann für den KURIER.

KURIER: Das neue Mixed Leadership Barometer ist da. Welche sind die interessantesten Ergebnisse?

Helen Pelzmann: Es gibt zwei wesentliche Erkenntnisse. Die Erste betrifft den Aufsichtsrat. Seit die 30-Prozent-Schwelle erreicht wurde, ist es mehr oder minder auch bei diesen 30 Prozent geblieben. De facto stagniert es. Man erfüllt also die Quote aber nicht mehr. Das Zweite ist, dass im Vorstand zwar zunehmend weibliche Mitglieder bestellt werden. Aber nur langsam.

Konkret sind nur 12,5 Prozent der österreichischen Vorstandsmitglieder der im Wiener Börse Index (WBI) gelisteten Unternehmen weiblich. Ein Rekord, aber kein großer. Hätten Sie sich mehr erwartet?

In den vergangenen zehn Jahren waren es durchschnittlich eineinhalb weibliche Vorstandsmitglieder, die pro Jahr hinzugekommen sind. Geht das in dem Tempo weiter, haben wir erst in 50 Jahren ein ausgewogenes Verhältnis. Es zeigt, dass ohne Quote auch bei den Vorständen zu wenig passieren wird im Bereich der Diversität. Mit 12,5 Prozent sind wir weit weg von der kritischen Größe, die es wahrscheinlich braucht. Es ist ja doch das oberste Leitungsorgan.

Ab wann wäre eine respektable Größe erreicht?

Es heißt, mindestens 40 Prozent sollten es sein. Das zeigt sich ja auch bei den Aufsichtsräten. 30 Prozent scheinen zu wenig zu sein, um auch im Vorstand Veränderungen zu bewirken. Das ist aber eigentlich die Idee dahinter. Durch eine größere Diversität im Aufsichtsrat eine größere Diversität im Vorstand zu erreichen.

Die Rolle des CEO wird in den WBI-Unternehmen nur einer einzigen Frau anvertraut. Wie kommt’s?

Ich persönlich kann mir das nur erklären, weil man in der Nachfolge eher dazu tendiert, die zu ernennen, die einem ähnlich sind. Oder jene, die man schon kennt. Und hier sind Männer-Netzwerke nach wie vor stärker als Frauennetzwerke.