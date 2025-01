Das Geschäftskontakte-Netzwerk LinkedIn ist von Premium-Kunden wegen des Vorwurfs verklagt worden, private Nachrichten ohne Erlaubnis an Dritte weitergegeben zu haben, um Modelle von Künstlicher Intelligenz zu trainieren.

Die Klage im Namen vom Millionen LinkedIn-Nutzern wurde vor dem Bundesgericht in San Jose in Kalifornien eingereicht. LinkedIn sprach am Mittwoch von "falsche Behauptungen, die unbegründet sind".