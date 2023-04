Studie: Dem Wirtschaftsstandort Österreich fehlt es an Ambition

"Österreich hält sich im globalen Wettbewerb solide, aber vergleichbare Standorte sind mit Abstand vor uns. Unser Ziel sollten die Top 5 in Europa sein, dafür gibt es aber großen Handlungsbedarf: Vor allem der anhaltende Arbeitskräftemangel gepaart mit der anrollenden Pensionierungswelle bringt Herausforderungen mit sich, denen sich der Wirtschaftsstandort stellen muss", sagt Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich, das Ergebnis zusammen.

➤ Mehr lesen: Kleine Unternehmen verlieren Anschluss bei Digitalisierung

➤ Mehr lesen: Umfrage der Wirtschaftskammer Wien: Gute Umsätze, schlechte Stimmung

Arbeitsmarkt als größte Herausforderung

Leistungsfähigkeit steht und fällt letztendlich mit der Verfügbarkeit von Mitarbeitern. Mehr als zwei Drittel der Befragten sehen die Rolle des Arbeitsmarktes als sehr wichtig an. Laut den Befragten ist Österreich hier im europäischen Vergleich noch relativ gut aufgestellt: 39 Prozent vergeben für den Arbeitsmarkt ein "Sehr gut" oder "Gut". Der Großteil der Befragten (41 Prozent) rechnet allerdings mit einer negativen Entwicklung. "Es fehlt in Österreich an Ambition, das Problem des Personalmangels strukturell zu lösen. Das ist gefährlich, denn der Arbeitskräftemangel wird uns noch lange begleiten", so Breit.