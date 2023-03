Projekt „Skills Up“ der NÖ Wirtschaftskammer bietet Lehrlingen neue Chancen

Der Mitarbeitermangel beschäftigt die niederösterreichischen Betriebe nicht nur jetzt, sondern wird es auch in Zukunft tun: Jede zehnte Stelle kann aktuell nicht besetzt werden. Die Wirtschaftskammer NÖ will daher Unternehmen helfen, ihre Mitarbeiter langfristig zu binden.

Ein wichtiger Schlüssel dazu sind neue Perspektiven und die Förderung von Talenten. Das österreichweit einzigartige Projekt „Skills Up“ setzt hier bei den Lehrlingen an; es richtet sich an all jene Betriebe, die die Fähigkeiten ihrer Lehrlinge in den Bereichen Deutsch, Englisch, Mathematik, geometrisches Zeichnen oder Kommunikation verbessern möchten. „Das Einzigartige an dieser Lernunterstützung ist, dass sie an die individuellen Bedürfnisse des Lehrlings ausgerichtet ist“, erklärt Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ. Es wird mit jedem Anwärter ein Einstiegsgespräch geführt, um die notwendigen Schulungsmodule und Schulungstage zusammenzustellen.

Am „Skills Up“-Programm können Lehrlinge das ganze Jahr über teilnehmen. Pro Tag stehen 20 Plätze zur Verfügung, ein Kurseinstieg ist jederzeit möglich. Das neue Angebot wird in Zusammenarbeit mit dem WIFI angeboten.

Die Nachfrage nach derartigen Projekten ist auch aufgrund der steigenden Lehrlingszahlen größer geworden. Im Februar gab es 17.032 Lehrlinge in den niederösterreichischen Betrieben, auch die Zahl der Lehranfänger wächst.