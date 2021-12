Stromnetzentgelte steigen 2022 um neun Prozent

Zugleich steigen 2022 auch die Netzverlustentgelte gegenüber 2021. Grund hierfür sind die erheblich angestiegenen Energiepreise an den Börsen. In der Kostenermittlung wurden um rund 37 Prozent höhere Preise als im Vorjahr berücksichtigt, so die E-Control.

Wert niedriger

Gegenüber den Preisanstiegen der Strompreise im Laufe des Jahres 2021 ist dieser Wert niedriger und darauf zurückzuführen, dass bereits ein Teil der Netzverluste für das Jahr 2022 zu einem früheren Zeitpunkt beschafft wurde und somit kostensenkend wirkt, erläuterte der Energieregulator. Unter diesem Rahmen komme es nur im Netzbereich Linz zu einer geringfügigen Senkung bei der gemeinsamen Betrachtung der Netzentgelte.