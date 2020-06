Strombedarf der ÖBB steigt rasant

Bereits jetzt sind die ÖBB Österreichs größter Einzel-Stromverbraucher. Die jährlich benötigten 2250 Gigawattstunden Strom entsprechen etwa dem Verbrauch von Vorarlberg. Der Strombedarf wird aber weitersteigen, bis 2025 um rund 30 Prozent, schätzt Bahnchef Christian Kern. Um den Bedarfzuwachs abzudecken, setzt der ÖBB-Boss weiter auf erneuerbare Energiequellen, deren Anteil am ÖBB-Strom schon jetzt 92 Prozent beträgt.

Ein Teil der Strategie sind Solaranlagen. So werden auf den Bahnsteigdächern des neuen Wiener Hauptbahnhofes Fotovoltaik-Paneele montiert (1200m²). Die 400.000 Euro Investitionssumme schultern die ÖBB alleine, sie nehmen keine Förderung in Anspruch. Kern rechnet mit einer Amortisationszeit von 15 bis 20 Jahren. Der Strom werde nicht ins öffentliche, sondern ins ÖBB-eigene Netz eingespeist – demzufolge bekommt die Bahn also keine Ökostromvergütung überwiesen. Weitere Solar-Projekte seien in Planung, "aber noch nicht spruchreif", sagt Kern.