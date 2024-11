Stromanbieter im Öko-Check: Nur zwei schneiden sehr gut ab

Nur zwei sind "Treiber der Stromzukunft"

Die Stromanbieter werden in der Auswertung in 5 Kategorien eingeteilt. Die beste nennt sich "Treiber der Stromzukunft". Darin befinden sich nur 2 der heimischen Stromanbieter: AAE Naturstrom und das E-Werk Gröbming. 7 weitere Unternehmen fallen in die zweitbeste Kategorie "Solider Grünstrom-Anbieter", darunter auch Illwerke vkw. Der Vorarlberger Anbieter führt damit auch das Ranking der Landesenergieversorger an.

Burgenland Energie, Wien Energie und EVN fallen in die dritte Kategorie "Stromanbieter im Wandel", in der es insgesamt 14 Einträge gibt. 11 Unternehmen fallen in die Kategorie "Stromanbieter vor Herausforderungen", u.a. Energie AG, KELAG, Energie Steiermark oder der Floater-Tarif-Anbieter Awattar. Der große Rest der 125 kontaktierten Unternehmen wird als "Intransparenter Stromanbieter" eingestuft.