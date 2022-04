Strom: Verteuerungen werden durch Hilfen teils überkompensiert

Den stärksten Ausgleich erfahren Kunden in OÖ mit 17 Prozent, in Kärnten und Tirol sind es je 14 Prozent, in der Steiermark 7 und in Vorarlberg 5 Prozent. In Salzburg steigen die Abnehmer pari aus, in Wien und dem Burgenland sind 5 Prozent draufzuzahlen, in NÖ 1 Prozent. Im Schnitt macht die Ersparnis 111 Euro brutto im Jahr durch den Ökostromkostenentfall und 39 Euro brutto durch die gesenkte Elektrizitätsabgabe aus.

Dabei wurden von der Politik weitere Entlastungen auf den Weg gebracht, um die Energieteuerungen abzufedern - neben Strom bei Sprit, Heizöl, Erdgas oder Fernwärme. Das Anti-Teuerungspaket sieht 300 Euro für Haushalte mit niedrigen Einkommen vor, in dem die zunächst fixierte Einmalzahlung von 150 Euro verdoppelt wird (Kosten nochmals 100 Mio. Euro). Profitieren sollen Arbeitslose, Mindestsicherungs- und Ausgleichszulagenbezieher, es gehe um zusätzliche 150 Euro für 750.000 Bedürftige, erklärte die Regierung Ende Jänner.