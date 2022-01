Industrie fordert Kompensationen für "exorbitante" Strompreise

Also fordert die Industriellenvereinigung auch weiterhin einen Überbrückungsfonds für besonders stark betroffene Firmen. Es sei zwar gut, dass die Erneuerbaren-Förderpauschale für heuer ausgesetzt sei, aber es brauche mehr. Es gehöre getan, was im Rahmen der europäischen Regeln möglich sei und andere Nachbarstaaten bereits umsetzten, damit ein Wettbewerbsnachteil ausgeräumt wird, so Neumayer. So seien auch Stundungen von Steuern und Abgaben für besonders betroffene Firmen angebracht, das könne wie bei den Coronahilfen die COFAG abwickeln.

Der geforderte Hilfsfonds könne aus Teilen der Zertifikatsabgaben (ETS) gespeist werden, so Neumayer. Greifen könne er, wenn gewisse Höhen bei den ETS-Preisen überschritten werden. Dann müsse geschaut werden, welchen Energiekosten-Anteil ein Unternehmen hat, und wie sich die Kosten auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken.

Teure Dienstleistungen

"Das ganze wäre extrem schnell umsetzbar und wäre noch im Februar möglich", drückt der IV-Generalsekretär aufs Tempo. Da die hohen Preise "großteils politikgemacht" seien, müsse die Politik auch helfen.

Selbst sei die Industrie kein Inflationstreiber, betonte Helmenstein auf Basis einer eigenen Analyse. Er hat sich angeschaut, wie die Preise in einzelnen Wirtschaftsbereichen seit 2011 angestiegen sind. "Der hohe Produktivitätsfortschritt in der österreichischen Industrie schafft konstante Preise für Industriegüter."