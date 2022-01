Greiner: „Beim Bahnausbau vermissen wir den Einsatz von Landesrat Kaineder zur Errichtung einer direkten Anbindung über Braunau an den Flughafen München sowie den süddeutschen Raum im Personen- und Gütertransport. Auch der schnellere Neubau eines flach trassierten Bosruck-Eisenbahntunnels vor 2040 wäre dringend notwendig.“ Forschung, Innovation, Technologie und Marktwirtschaft würden große Durchbrüche für die Umstellung unseres Energiesystems, der industriellen Prozesse und der Mobilität der Zukunft ermöglichen, um das globale Ziel der CO 2 -Neutralität bis 2050 zu erreichen. Diese Aufgabe benötige enorme Anstrengungen und die internationale Zusammenarbeit der wichtigsten Industrienationen der Welt. „In Österreich benötigt es vor allem viel schnellere Genehmigungsverfahren, um die Wasserkraft auszubauen, neue Stromleitungen, Stromspeicher und die Infrastruktur für die CO 2 -neutrale Mobilität zu errichten. Dafür sollte sich Kaineder auf Bundesebene stärker einsetzen“, so Greiner und Priglinger.