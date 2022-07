Strom kostet an Börse fünf Mal so viel wie vor einem Jahr

Zum Vergleich: Vor einem Jahr bewegte sich der Spotmarktpreis etwa zwischen 80 bis 100 Euro. Der Preis hat sich also in etwa verfünffacht. Ausschlaggebend sei dafür in Mitteleuropa „ganz ganz massiv der Gaspreis“, so Lehr. Dieser ist seit der Aufhebung der Corona-Maßnahmen seit Frühling 2021 und insbesondere seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs stark gestiegen. Zur Erklärung: Der Strompreis richtet sich nach dem teuersten für die Versorgung nötigen Kraftwerk und das ist im Regelfall ein Gaskraftwerk.

In anderen EU-Ländern wird die Lage auch noch durch die Trockenheit verschärft. So ist etwa die Stromproduktion aus Wasserkraft in Italien derzeit sehr niedrig, in Frankreich ist auch die Kernkraft betroffen. Denn erstens fehlt Flusswasser, um die Reaktoren zu kühlen, zweitens müssen mehrere Kraftwerke gewartet werden, sagt Lehr. Insgesamt stehe dadurch nur etwa die Hälfte der Kapazität der französischen AKW zur Verfügung. Auf andere Märkte wirkt sich das insofern aus, als Frankreich Stromexporteur ist.