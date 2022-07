Belgien lässt seine AKW um zehn Jahre länger laufen, Deutschland streitet noch

Dazu kommt – und das ist das Hauptargument Habecks – dass der Atomstrom das im Winter fehlende Gas nur teils ersetzen kann. Maximal ein Prozent des Erdgasbedarfs könnte durch längere AKW-Laufzeiten kompensiert werden, so eine Studie des Ökostromversorgers Green Planet Energy. Das liegt daran, dass das Gas in der Industrie direkt verbrannt wird, um hohe Temperaturen bei der Lebensmittel- oder in der Chemieproduktion zu erreichen. Das kann Atomstrom nicht leisten.

Habeck hat sich dennoch bereit erklärt, durch Atom-Stresstests eine Laufzeitverlängerung zu prüfen. „Wir rechnen jetzt noch mal“, ließ er am Montag wissen, um der Debatte die Schärfe zu nehmen. Sollten die Tests in Richtung Verlängerung zeigen, bleibt ihm noch ein Argument: Auch die Nuklearindustrie ist stark von Russland abhängig. 20 Prozent der Uranimporte in die EU stammten 2020 aus Russland, 19 Prozent aus Kasachstan, das mit Moskau eng verbunden ist, auch Urananreicherung und Brennelementfertigung für die EU erfolgen in Russland. Somit würde man eine Abhängigkeit nur durch eine andere ersetzen.