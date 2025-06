Bei Strom und Gas in Österreich "kein funktionierender Wettbewerb"

Die Wechselraten in Österreich seien extrem niedrig. Bei Strom wechseln aktuell nur 4,5 Prozent aller Kunden pro Jahr ihren Anbieter, bei Gas sind es 6 Prozent. Zum Vergleich: In Italien liegt die Wechselrate für Strom bei 18 Prozent, für Gas bei 13 Prozent. Die Bilanz der Ermittlungen der Task Force sei "schockierend", so Harsdorf. Es gebe aber auch positive Entwicklungen, etwa das steigende Angebot an Floater-Tarifen. Strom- und Gastarife, die sich kurzfristig an den Entwicklungen bei Großhandelspreisen orientieren, geben Anreize zu netzdienlichem Verhalten und helfen dabei, Kosten zu sparen.