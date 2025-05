Wie sehr die Stromkosten die Industrie tatsächlich belasten

Wie hoch sind die heimischen Strompreise für die Industrie im EU-Vergleich?

Innerhalb der EU liegen sie laut der vom Branchenverband Österreichs Energie in Auftrag gegebenen Studie leicht über dem Durchschnitt bzw. im Mittelfeld. Bei Unternehmen mit mittlerem Jahresverbrauch (0,5 bis 2 GWh) liegt Österreich mit durchschnittlich 19,9 Cent pro kWh auf Rang 19 von 27 EU-Staaten. Bei Unternehmen mit hohem Jahresverbrauch (70 bis 150 GWh) mit 13,3 Cent pro kWh auf Rang 14.

Wie hoch sind sie im Vergleich zu den USA und China?

Die Preise in der EU sind deutlich höher. 8 Cent pro kWh in den USA und China stehen 13 Cent pro kWh in der EU gegenüber. Bis zum Krieg in der Ukraine und dem Anstieg der für die Stromerzeugung relevanten Gaspreise lagen die Strompreise in Europa nur rund 10 Prozent über jenen der USA. In China waren sie vor 2021 sogar leicht höher als in der EU. Vom Niveau vor dem Ukraine-Krieg sind die Strompreise in der EU weit entfernt. Vor 2021 lagen sie unter 10 Cent pro kWh.