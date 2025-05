voestalpine-Vorstandsvorsitzender Herbert Eibensteiner fordert in einem Brief an die Regierung, rasch eine Verlängerung der Strompreiskompensation für die Industrie bis 2030. Es sei "eine Möglichkeit, kurzfristig auf ein schwieriges Umfeld zu reagieren", sagte er in einer Pressekonferenz am Mittwoch, denn sonst steuere man auch innerhalb Europas auf einen Wettbewerbsnachteil zu.

EU-rechtlich abgesichert

Die Strompreiskompensation sei keine Subvention, sondern ein unionsrechtlich abgesichertes Instrument der EU, um den Industriestandort Europa zu schützen. Die meisten EU-Staaten würden das nutzen und hätten es auch zum Teil bereits bis 2030 verlängert. In Schweden etwa seien die Energiekosten nur halb so hoch, außerhalb Europas etwa in den USA oder Brasilien noch viel niedriger.

In Österreich gebe es keine Anzeichen dafür, obwohl die EU-Kommission die Mitgliedsstaaten ausdrücklich auf diese Möglichkeit hingewiesen habe. "Im dritten Jahr der Rezession wäre es notwendig zu beginnen, etwas anzupassen", so Eibensteiner.