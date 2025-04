E-Control: Strompreise werden bis 2030 stetig sinken

Der Ausbau der kontinentalen Stromnetze werde laut E-Control dazu führen, dass Strom in der ganzen EU billig produziert werden könne. Dadurch können etwa lokale Gegebenheiten wie Dunkelflauten (wenig Solar- und Windstromerzeugung) ausgeglichen werden. Für Österreich wird sich der Netzausbau auszahlen, ist Haber überzeugt: "In Deutschland ist ein Erzeugungsmangel gegeben. Dort gibt es eine hohe Nachfrage nach Strom. Wenn wir diesen Markt bedienen können, werden wir davon profitieren."

Durch vorteilhafte Wetterbedingungen (v.a. gute Wasserführung) hat Österreich im Jahr 2024 netto rund 10 Prozent seiner eigenen Stromerzeugung exportiert. In Zukunft werde sich das Land als Netto-Exporteur etablieren , sagt Haber. In den Wintermonaten werde man aber weiterhin Strom importieren müssen. Die Vernetzung mit dem europäischen Strommarkt sei insofern sehr wichtig.

Die E-Control sieht derzeit keinen Bedarf, das aktuelle Marktmodell, bei dem nur tatsächlich erzeugter Strom vergütet wird, zu verändern. Gaskraftwerke würden aktuell zu Zeiten gebraucht, wo Strompreise relativ hoch seien. "Im Winter sind die Preise bei 100 Euro pro Megawattstunde. Da ist sehr wohl ein wirtschaftlicher Einsatz der thermischen Kraftwerke möglich." Das Verlängern der Laufzeit von in die Jahre gekommenen Gaskraftwerken zahle sich auf jeden Fall aus .

Bis 2030 wird Österreich 95 Prozent seines Strombedarfs mit erneuerbaren Energien decken können. Für den Rest werden weiterhin mit Gas betriebene thermische Kraftwerke notwendig sein. Für einige Energieversorger stellt sich die Frage, wie diese in Zukunft noch ökonomisch betrieben werden können, wenn sie nur auf wenig Betriebszeit kommen. Sie schlagen deswegen ein alternatives Marktmodell, den so genannten Kapazitätsmarkt vor. Dabei werden Kraftwerksbetreiber dafür bezahlt, eine theoretische Einspeiseleistung bereitzustellen.

Der preisliche Unterschied im Stromgroßhandel zwischen teureren und günstigeren Stunden werde immer größer , sagt Mayer. Als Privatkunde könne man davon profitieren, den eigenen Verbrauch auf günstigere Zeiten zu verlegen, indem man so genannte Floater-Tarife benutzt. Derzeit habe nur ein einstelliger Anteil aller Zählpunkte so einen Vertrag, bei dem je nach Börsenpreis wechselnde Stromkosten anfallen.

Für das Bewältigen von Spitzenlasten im Netz, für die man Gaskraftwerke ebenfalls benötigt, setzt die E-Control auf eine zunehmende Flexibilisierung des Verbrauchs . In Zukunft wird es auch durch Netzentgelte genügend Anreize dafür geben, den Stromverbrauch zeitlich an die Erzeugungslage anzupassen. Neue technische Möglichkeiten mit digitalen Stromzählern (Smart Meter) und Batteriespeichern tragen dazu bei, dass sich flexibler Verbrauch auszahle.

Generell sollten Strompreise in den kommenden Jahren sinken. Für viele Bestandskunden werde es laufende kleine Anpassungen nach unten geben. Die E-Control prognostiziert bis 2026 einen Großhandelspreis von durchschnittlich 87 Euro/MWh, bis 2028 rund 74 Euro/MWh. Von den Kostensenkungen profitieren Haushalte schneller, je öfter sie ihre Anbieter wechseln . Diese Botschaft der E-Control sei wahrlich nichts Neues, wie Mayer lächelnd anmerkt.

Auffällig bei der Analyse der vergangenen Jahre sei gewesen, dass der Verbrauch von Privathaushalten nicht so stark gestiegen sei, wie man es durch die Verbreitung von Wärmepumpen oder E-Autos vermutet hätte. Neben Kaufzurückhaltung bei der E-Mobilität dürften auch Effizienzsteigerungen im Haushalt (thermische Sanierung, LED-Leuchten) und die Verbreitung eigener Photovoltaikanlagen dafür verantwortlich sein. "Haushalte versorgen sich zunehmend selbst mit Strom", sagt Haber.

Keine Blackout-Gefahr

Sorge vor einem großflächigen und langen Stromausfall, einem so genannten Blackout, müssen Stromkunden im Übrigen nicht haben. "Wir sehen diese Gefahr auch in den nächsten Jahren nicht", sagt Haber. In den vergangenen Jahren habe sich die Kommunikation und die Kooperation zwischen europäischen Netzbetreibern stetig verbessert. Bei Zeiten mit Stromausfällen nehme Österreich eine europäische Spitzenposition ein. "Aufgrund von Überlastungen gab es zuletzt keinen einzigen Netzausfall."