Warum die Kosten für Strom und Gas trotz weniger Verbrauchs steigen

Mit Beginn des neuen Jahres sind die Netzgebühren für Strom- und Gaskunden gestiegen. Für die Nutzung des Gasnetzes müssen Haushalte 2025 um 16,6 Prozent mehr als im Vorjahr zahlen. Durchschnittlich müssen Kunden heuer 70 Euro mehr Netzgebühren zahlen.

Je nach Bundesland gibt es große Unterschiede. In Oberösterreich war die Steigerung am höchsten (plus 30,4 Prozent), in Wien sind die höchsten Entgelte fällig (2,74 Cent pro Kilowattstunde).