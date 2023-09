Streit zwischen Oberbank und Bank Austria geht in die nächste Runde

„Das Gesetz erlaubt der UniCredit als Aktionärin formal diesen Antrag. Das Gericht hatte daher einen solchen Vertreter zu bestellen, ohne selbst die Prozessaussichten beurteilen zu dürfen“, heißt es seitens der Oberbank. Für die Oberbank sei klar, dass kein Schaden entstanden sei. Die Haftungsfrage würde sich im Gegenteil dann stellen, wenn das Aufgriffsrecht ausgeschlagen und die mögliche Übernahme der BTV durch die UniCredit erfolgt wäre.

Und weiter in Anspielung auf andere juristische Auseinandersetzungen zwischen den beiden Banken: „Gerade hat die UniCredit vom Obersten Gerichtshof zu lesen bekommen, was von ihren in diesen Verfahren und in den Hauptversammlungen der letzten Jahre erhobenen Vorwürfen zu halten ist: Nämlich nichts.“ In dem Fall vor dem OGH ging es um die Rechtmäßigkeit der gesellschaftsrechtlichen Struktur der 3-Banken-Gruppe (Oberbank, BKS und BTV) und von Kapitalerhöhungen.

Stellungnahme der Bank Austria

Die UniCredit Bank Austria teilt gegenüber dem KURIER zur jüngsten Entwicklung mit: „Die Bestellung eines Sondervertreters ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Minderheitenschutzes.“

Hintergrund der Auseinandersetzung ist der Kampf um die Vorherrschaft bei der BTV. Die UniCredit Bank Austria hatte laut Oberbank bereits zuvor Interesse gegenüber der Wüstenrot am Erwerb dieser BTV-Anteile deponiert. Hätte diese die Kontrolle über die BTV erworben, wäre das Geschäftsmodell der 3-Banken-Gruppe in Gefahr geraten. Mit Übernahme der BTV hätte sich die UniCredit Bank Austria auch die Kontrolle über die BKS und die Oberbank verschaffen können, heißt es seitens der Oberbank.